Сын певицы Шер арестован за попытку попасть в женское общежитие элитной школы

Сын певицы Шер, Элайджа Блю Оллман был арестован. Мужчина в халате и с тростью проник на территорию элитной школы-интерната в Нью-Гэмпшире. Он приставал к студенткам, угрожал персоналу и пытался войти в женское общежитие.

Проникновение в элитную школу

Вечером 27 февраля Оллман въехал на территорию кампуса школы Святого Павла около шести часов вечера. По данным администрации учебного заведения, он проник в столовую, незаметно проскользнув внутрь в тот момент, когда студенты покидали здание.

Представившись потенциальным родителем ученика, он начал подходить к учащимся. Студенты рассказали, что Оллман вел себя неадекватно, передвигаясь по кампусу. Он пытался завязать разговор исключительно с девушками. Один из учащихся сообщил, что Оллман предлагал девочкам синтетические наркотики.

Одна из студенток в беседе с Daily Mail рассказала, как мужчина подошел к ее подруге и спросил, куда она идет. Получив ответ, что девушка направляется в библиотеку, он предложил составить ей компанию, а затем схватил ее за плечо. Свидетели заметили, что незнакомец был одет в длинную мантию и опирался на трость.

Конфликт с охраной и арест

По словам очевидцев, Оллман пытался войти в женское общежитие, но студентки захлопнули дверь прямо перед его носом. Затем он вернулся в столовую, где курил сигарету и разговаривал с преподавателями и охраной.

Ректор школы Кэти Джайлз направила письмо родителям студентов. В нем она рассказала, что служба безопасности получила звонок с просьбой о помощи, когда Оллман начал общаться с учащимися. Ситуация обострилась после того, как он разозлился на нескольких студентов. Ему показалось, что они следят за ним, и тогда мужчина ткнул одного из них тростью.

Подоспевшие преподаватели попытались вмешаться, но Оллман толкнул тростью одного из педагогов. Сотрудник службы безопасности силой вывел его из здания. Прибывшая полиция Конкорда арестовала Оллмана, который вел себя агрессивно по отношению к взрослым и стражам порядка. Ему предъявили обвинения в нападении, незаконном проникновении и нарушении общественного порядка.

Второй арест и содержание под стражей

После первого задержания Оллмана отпустили из тюрьмы под собственное поручительство. Однако уже через два дня он был снова арестован в соседнем Уиндхэме по обвинению в краже со взломом, умышленном причинении вреда имуществу и нарушении условий освобождения под залог.

В настоящее время он содержится в тюрьме округа Рокингам. В понедельник ему были предъявлены официальные обвинения, и суд постановил оставить его под стражей. Это не первый случай проблем с законом для сына знаменитой певицы.

Долгая история зависимости

У Элайджи Блю Оллмана многолетняя история злоупотребления наркотиками. Он неоднократно проходил курсы реабилитации и несколько раз попадал в больницу с передозировкой. Последний такой случай произошел в июне 2025 года, когда его нашли без сознания в Джошуа-Три и экстренно госпитализировали. Проблемы сына с наркотической зависимостью стали причиной длительной судебной тяжбы с матерью.

Шер пыталась установить опеку над ним, но в январе 2024 года суд отказал в удовлетворении ее заявления. Теперь 49-летнему музыканту грозит реальный тюремный срок по совокупности предъявленных обвинений, включая нападение при отягчающих обстоятельствах и нарушение условий освобождения.