Ленинградская и Тульская области договорились о сотрудничестве

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с главой Тульской области Дмитрием Миляевым. По итогам мероприятия стороны договорились подготовить соглашение о межрегиональном сотрудничестве.
Ключевыми направлениями взаимодействия станут развитие школьного спорта, промышленная кооперация и продвижение региональных брендов, сообщает «Невский проспект».
Тульская делегация также ознакомится с опытом Ленинградской области в сфере комплексной реабилитации и адаптации ветеранов специальной военной операции. Для этого гости посетят одноименный Кластер во Всеволожске.