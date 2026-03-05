Ленинградская и Тульская области договорились о сотрудничестве

В сети опубликовали первые кадры съемной квартиры Ларисы Долиной. Певица живет здесь после потери элитного жилья в Хамовниках. На видео виден диван за 60 тысяч рублей, цветы на подоконнике и рулонные шторы.Новое жилье певицыЛариса Долина рассказывала, что сняла квартиру на длительный срок по выгодной цене. На опубликованных кадрах запечатлен лишь один угол комнаты.На видео попал диван стоимостью около 60 тысяч рублей, пара горшков с цветами и рулонные шторы. Пользователи отметили контраст с прежними апартаментами в Хамовниках, где были лепнина, позолота и картины. Некоторые иронично назвали новое жилье халупой, а другие выразили уверенность, что певица скоро обзаведется шикарной квартирой.История скандальной сделкиНапомним, что летом 2024 года Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках предпринимательнице Полине Лурье. Злоумышленники...