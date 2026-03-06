ДТП с ребенком на проспекте Народного Ополчения привлекло внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после травмирования четырехлетнего ребенка на проспекте Народного Ополчения.

Поводом для расследования стала публикация в одном из СМИ об аварии с четырехлетним мальчиком на проспекте Народного Ополчения. Пострадавший ребенок был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

Правоохранители смогли установить личность водителя электровелосипеда. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования.