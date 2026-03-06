Петербуржцы заплатили почти 200 тысяч рублей за ночной шум

Судебные приставы взыскали с 25 жителей Санкт-Петербурга почти 200 тысяч рублей за нарушение тишины и покоя в ночное время.

В 2025 году судебные приставы привлекли к ответственности 25 граждан за нарушение тишины в ночное время. Общая сумма взысканных штрафов составила почти 200 тысяч рублей. Чаще всего такие правонарушения находились в Кронштадте, Петродворце и Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Один из инцидентов произошел в апреле 2025 года. Жители дома на улице Энгельса пожаловались на громкую музыку из бара после полуночи. Прибывшие полицейские составили протокол на владельца заведения. Предприниматель выплатил штраф в 25 тысяч рублей только после принудительных мер.

Представители ведомства напомнили, что закон устанавливает штрафы за нарушение тишины в ночное время, выходные и праздничные дни. Гражданам грозит наказание от 500 до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 25 до 50 тысяч, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.