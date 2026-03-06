Судьба инопланетного гостя 3I/ATLAS станет известна через десять дней

По расчетам астрономов, 16 марта 2026 года межзвездный объект 3I/ATLAS максимально сблизится с Юпитером, оказавшись на расстоянии около 53 миллионов километров от крупнейшей планеты Солнечной системы. Индийские ученые смоделировали гравитационное взаимодействие и пришли к выводу, что пришелец либо изменит траекторию и покинет систему, либо будет разорван тяготением гиганта.

Сценарии развития событий

Гравитация Юпитера неизбежно повлияет на судьбу кометы 3I/ATLAS. Ученые рассматривают два основных сценария. Первый — это полное разрушение объекта, подобное тому, что случилось с кометой Шумейкеров — Леви 9 в 1994 году. Тогда она распалась на части, и около 20 фрагментов врезались в Юпитер.

Во втором случае комета может продолжить полет, но с измененной траекторией. По словам астрономов, расстояние в 53 миллиона километров составляет примерно 0,357 астрономической единицы. Это значение близко к границе сферы Хилла Юпитера — области радиусом около 0,355 астрономической единицы, где гравитация планеты сильнее солнечной. Точный параметр сближения может оказаться решающим для исхода этого события.

Результаты моделирования индийских ученых

Индийские ученые из Лаборатории физических исследований Ахмедабада Голди Ахуджа и Шашикиран Ганеш провели около 500 компьютерных симуляций гравитационного взаимодействия, чтобы проследить траекторию 3I/ATLAS. Расчеты показали, что сто лет назад межзвездный объект находился почти в 1500 астрономических единицах от Солнца и приближался со стороны созвездия Стрельца. Их работа была опубликована в научном журнале Cornell University.

Если пришелец не совершит какого-либо маневра, он покинет Солнечную систему, направившись в сторону созвездия Близнецов. Возвращение к Земле исключено. Именно из созвездия Стрельца в 1977 году был зафиксирован знаменитый Wow! Signal — узкополосный радиосигнал, предположительно имеющий искусственное происхождение. Энтузиасты полагают, что его источником мог быть приближающийся 3I/ATLAS.

По словам астрономов, если объект выйдет на орбиту вокруг Юпитера, это станет сильнейшим аргументом в пользу версии об искусственном происхождении. Если же он просто изменит траекторию и продолжит движение к созвездию Близнецов, научное сообщество получит ценные данные о гравитационном взаимодействии межзвездных тел с планетами Солнечной системы.

Гипотеза Ави Леба об искусственном спутнике

Гарвардский астрофизик Ави Леб, давний сторонник теории об искусственном происхождении межзвездного объекта, выдвинул новую гипотезу. По его мнению, 3I/ATLAS может оказаться не просто кометой, а материнским кораблем, предназначенным для размещения технологических устройств в гравитационной зоне Юпитера.

Леб обратил внимание, что траектория объекта почти идеально совпадает с границей сферы Хилла планеты-гиганта. Такое расположение оптимально для вывода спутников, поскольку требует минимальных энергетических затрат для удержания на орбите.