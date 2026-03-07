Жители Йорка требуют стереть имя принца Эндрю из истории города

Экс-принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор столкнулся с очередным публичным унижением. Жители и члены городского совета Йорка требуют демонтировать мемориальную доску, которую бывший герцог открыл на Миллениумском мосту 29 мая 2001 года.

Мемориальная доска под угрозой сноса

Серебряная табличка, висящая на Миллениумском мосту в Йорке уже четверть века, может исчезнуть. Местные жители активно выступают за демонтаж памятного знака. Один горожанин предложил не тратить деньги на переделку, другой посоветовал снести доску и выбросить в мусор.

Член городского совета Даррил Смоллей настаивает на удалении таблички. Он заявил, что нужно стереть все упоминания об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре из городской хроники, и пока с этим успешно справляются. Ранее Смоллей возглавил движение за лишение принца звания почетного гражданина Йорка.

Руководство совета в беседе с The Mirror подтвердило, что рассматривает варианты удаления или изменения текста, при этом данные работы не будут подлежать требованиям градостроительного законодательства.

Заместитель главы городского совета Йорка Пит Килбейн отметил, что жители ясно выразили желание разорвать связь города с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором. По его словам, данное решение распространяется на все мемориальные доски. Он призвал общественность сообщать о любых подобных памятных знаках, поскольку единого централизованного реестра не существует.

Вычеркивание из истории

Имя бывшего герцога Йоркского продолжают убирать из публичного пространства. Член совета от либерал-демократов сообщил, что еще одну мемориальную доску нашли при ремонте в библиотеке Хаксби. Табличку установили в 2005 году в честь открытия Эндрю общественного центра Оукен-Гроув. Сейчас она скрыта за гипсокартоном.

Организации Йорка также дистанцируются от опального принца. Ипподром полностью исключил его титул из своей программы. Скачки «Герцог Йоркский», которые проводились с 1895 года, переименовали в «Минстерские скачки».

Сам Эндрю ушел с поста королевского покровителя ипподрома еще в 2019 году, а в 2024 году его место заняла королева Камилла. Также бывший герцог покинул пост королевского покровителя Фонда Йоркского собора, который занимал 15 лет. Паб Duke of York на железнодорожной станции Йорка был переименован в Line and Whistle после реконструкции, о которой объявили в прошлом году.

Арест

Напомним, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был арестован в прошлом месяце по подозрению в злоупотреблении служебным положением после обвинений в передаче конфиденциальной информации Джеффри Эпштейну.

Официальных обвинений экс-принцу пока не предъявлено. На данный момент он продолжает отрицать какие-либо правонарушения.