Режиссер Богомолов поздравил Сергея Безрукова с постом худрука МХАТ

Режиссер Константин Богомолов поздравил Сергея Безрукова с назначением на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Константин Богомолов в своем Telegram-канале прокомментировал назначение Сергея Безрукова худруком МХАТ имени Горького, о котором ранее сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Режиссер назвал решение замечательным, а Безрукова — артистом выдающегося дарования и профессионалом. Он отметил, что имел счастье работать с ним и всегда приводит его в пример молодым коллегам. Также в обращении Богомолов пожелал театру удачи и возрождения.

Напомним, что в начале февраля 2026 года Богомолов покинул пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, который занимал три недели.