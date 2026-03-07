Авито назвал самые популярные направления для поездок на 8 марта

Почти половина российских женщин (44%) планируют отправиться в путешествие на 8 марта, а в Северо-Западном федеральном округе доля таких респонденток составляет 41%, показал опрос Авито Путешествий и Авито Рекламы. Чаще всего едут с семьёй (43%) или со второй половинкой (26%), реже — с друзьями или одни (по 14%). Наибольшая туристическая активность — среди возрастных групп 18–24 лет и 35–44 лет, сообщили в пресс-службе Авито.

Согласно статистике бронирований, безусловные лидеры среди направлений — Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан и Ставропольский край. Сильнее всего за год вырос спрос на Челябинскую область (плюс шесть строк), Свердловскую область (плюс три) и Татарстан (плюс два). Средний бюджет поездки — 24 400 рублей, 29% опрошенных готовы потратить больше 30 тысяч.

Дешевле всего посуточная квартира на праздники обойдётся в Челябинской области (2900 рублей за ночь), Свердловской области (3200), Ставропольском крае и Калининградской области (по 3700). Загородное жильё наиболее доступно в Ставропольском крае (8200 рублей) и Челябинской области (10 700). Как правило, квартиры бронируют на четверо суток втроём, дома — на две ночи вшестером.

Руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Путешествий Рауль Салахов обратил внимание, что туристы стали планировать отдых спонтаннее: разрыв между бронью и заездом сократился с 76 до 49 дней для квартир и с 82 до 44 дней для загородных объектов. Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон подчеркнул, что в праздничный сезон рекламодателям важно работать со спросом на площадках выбора направлений. Основным источником информации о выгодных предложениях остаются рекомендации близких (51%), ещё 17% ориентируются на площадки электронной коммерции.