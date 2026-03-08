Воскресенье, 8 марта 2026
Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в российских соцсетях за год

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

Певица Лариса Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в российских социальных сетях по итогам года. Согласно данным системы «Медиалогия» за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года, публикации с упоминанием артистки появились в русскоязычном сегменте соцмедиа около 1,7 миллиона раз.

Резкий рост интереса к персоне Долиной связан с длительными судебными разбирательствами вокруг ее квартиры в центре Москвы. В августе 2024 года певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать элитное жилье в Хамовниках и перевести деньги на «безопасный счет». Основной резонанс тема получила осенью и зимой 2025 года, когда суды принимали противоречивые решения.

Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Лариса Долина»
Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Лариса Долина»

Весной 2025 года Хамовнический районный суд признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд отменил это решение и окончательно признал право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье, которая приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей. Мосгорсуд постановил выселить певицу, ее дочь и внучку, сняв их с регистрационного учета.

Процесс передачи квартиры затянулся: Долина поручила адвокату подписать документы и уехала в ОАЭ, однако у представителя не оказалось необходимых полномочий. Лурье отказалась принимать жилье и обратилась к судебным приставам. 19 января 2026 года представители ФССП в присутствии понятых вскрыли дверь и передали ключи новой владелице. Сама Долина в это время находилась за границей.

Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в российских соцсетях за год
Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Лариса Долина»

Напомним, 25 декабря 2025 года певица сменила регистрацию на двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров в районе Лефортово, которую приобрела около 20 лет назад. Однако фактически она там не проживает, а снимает жилье в Москве.

Примечательно, что при лидерстве в соцсетях Долина не вошла в топ-20 самых цитируемых в СМИ женщин, что указывает на специфику интереса аудитории: активное обсуждение в соцмедиа не транслировалось напрямую в цитаты в прессе.

Новости

Почему Международный женский день потерял политический подтекст

Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, благодаря чему россияне получат три выходных дня подряд. За более чем столетнюю историю праздник прошел путь от политических протестов работниц до романтического торжества с цветами и подарками.От борьбы за права до букетовИстория праздника началась в XIX веке, когда женщины в Европе и США работали на фабриках по 16 часов в день за низкую плату. Первые протесты прошли в 1857 году в Нью-Йорке, но настоящий прорыв случился 8 марта 1908 года, когда работницы швейных фабрик вышли на демонстрацию с лозунгом «Хлеб и розы!», требуя сокращения рабочего дня, равной оплаты труда и избирательных прав.Данные события вдохновили немецких социалисток Клару Цеткин и Розу Люксембург. В 1910 году на конференции в Копенгагене Цеткин предложила...
Новости

После скандала с квартирой в Хамовниках часть фанатов отвернулась от Долиной

После скандала с продажей квартиры Лариса Долина столкнулась с массовыми отменами и переносами концертов. В Москве на выступление в баре продали 12 билетов, в Туле зал заполнили наполовину, а концерт в Новосибирске отменили за две недели.Продажи билетовКонцертная деятельность Ларисы Долиной в начале 2026 года столкнулась с серьезными проблемами. Так, первого марта в московском Lюstra баре из 200 мест продали только 12 билетов, и организаторы отменили выступление. Концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенесли с февраля на ноябрь. Зал вмещает 3727 зрителей, но наблюдатели предполагают, что он будет полупустым. Перенос на осень может являться попыткой избежать провала в данный момент.Также шестого марта в Новосибирске должен был пройти сольный концерт «Юбилей на бис». Организаторы продавали билеты полгода, но удалось реализовать 15%....
