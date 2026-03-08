Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в российских соцсетях за год

Певица Лариса Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в российских социальных сетях по итогам года. Согласно данным системы «Медиалогия» за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года, публикации с упоминанием артистки появились в русскоязычном сегменте соцмедиа около 1,7 миллиона раз.

Резкий рост интереса к персоне Долиной связан с длительными судебными разбирательствами вокруг ее квартиры в центре Москвы. В августе 2024 года певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать элитное жилье в Хамовниках и перевести деньги на «безопасный счет». Основной резонанс тема получила осенью и зимой 2025 года, когда суды принимали противоречивые решения.

Весной 2025 года Хамовнический районный суд признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд отменил это решение и окончательно признал право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье, которая приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей. Мосгорсуд постановил выселить певицу, ее дочь и внучку, сняв их с регистрационного учета.

Процесс передачи квартиры затянулся: Долина поручила адвокату подписать документы и уехала в ОАЭ, однако у представителя не оказалось необходимых полномочий. Лурье отказалась принимать жилье и обратилась к судебным приставам. 19 января 2026 года представители ФССП в присутствии понятых вскрыли дверь и передали ключи новой владелице. Сама Долина в это время находилась за границей.

Напомним, 25 декабря 2025 года певица сменила регистрацию на двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров в районе Лефортово, которую приобрела около 20 лет назад. Однако фактически она там не проживает, а снимает жилье в Москве.

Примечательно, что при лидерстве в соцсетях Долина не вошла в топ-20 самых цитируемых в СМИ женщин, что указывает на специфику интереса аудитории: активное обсуждение в соцмедиа не транслировалось напрямую в цитаты в прессе.