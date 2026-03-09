Гарри опроверг собственное обвинение в расизме против королевской семьи

Семь лет назад интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри потрясло мир и нанесло серьезный удар по репутации британской королевской семьи. Однако спустя пять лет после выхода документального сериала на Netflix и мемуаров принца Гарри, некоторые заявления из того интервью изменились или предстали в ином свете.

Обвинения в расизме

Одним из самых громких заявлений в том интервью стали слова пары о том, что высокопоставленный член королевской семьи беспокоился о цвете кожи их будущего сына Арчи. Это заявление вызвало волну возмущения и заставило принца Уильям публично заявить, что его семья не расисты.

Однако в своих мемуарах Гарри обошел этот инцидент молчанием. В интервью ITV он отверг обвинения родных в расизме, назвав их интерпретацией прессы. Герцог пояснил, что речь шла о неосознанной предвзятости, а не о расизме.

По его словам, если указать человеку на неосознанную предвзятость, тот может извлечь урок. В противном случае предвзятость перерастает в расизм. При этом имя королевской особы он снова называть не стал.

Тайная свадьба

Еще одно важное заявление Меган касалось того, что они с Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии в Виндзоре. По словам герцогини, они пригласили архиепископа Кентерберийского в сад Кенсингтонского дворца и обменялись клятвами вдвоем. Она утверждала, что это была настоящая церемония, а публичная свадьба предназначалась для всего мира.

Однако в книге Гарри описал это событие иначе, назвав его неофициальным и не имеющим юридической силы. Таким образом, то, что в интервью подавалось как тайное бракосочетание, в мемуарах было представлено как частная духовная церемония без юридических последствий, сообщает The Mirror.

Первые встречи и фотографии с Арчи

В интервью Опpe Меган рассказала о знакомстве с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Она вспомнила неловкий ужин, на который пришла в рваных джинсах и босиком. Для нее привычно обниматься при встрече, но она быстро осознала, что внешняя сдержанность британцев отражает и внутреннюю.

В мемуарах Гарри добавил, что между женщинами возникла диссонансная нота из-за разницы в одежде. Меган выглядела неформально, а Кейт была нарядна. Версии по поводу первой фотографии новорожденного Арчи тоже разошлись.

В интервью Опре Меган заявила, что их никто не просил фотографироваться на ступенях больницы. Однако в документальном сериале Netflix она говорила о давлении из-за этой традиционной фотосессии и рассказала, что они с дворцом разработали альтернативный план, позволивший фотографам сделать снимки в Виндзорском замке, и никто не возражал против этого решения.