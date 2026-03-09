Космические бури могут мешать инопланетянам связаться с Землей

Ученые Института SETI пришли к выводу, что неземные цивилизации могут существовать и даже пытаться связаться с Землей. Однако сигналы пришельцев искажаются космической погодой.

Результаты анализа астрономов показывают, что солнечные бури и плазменная турбулентность способна расширять диапазон узкополосных сигналов, делая их необнаружимыми для традиционных методов поиска.

Проблема обнаружения внеземных сигналов

На протяжении десятилетий астрономы SETI и других исследовательских центров ведут поиски признаки нечеловеческой жизни. Новое исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Астрономы SETI Вишал Гаджар и Рейс К. Браун выяснили, почему сигналы внеземных цивилизаций могут оставаться незамеченными. Если передатчик производит узкий луч, он перестает быть таковым, покидая пределы родной системы. Колебания плазмы в звездных ветрах и выбросы корональной массы искажают радиоволны. Они размывают частоту сигнала и снижают его мощность. Энергия распределяется по множеству частот, что затрудняет обнаружение узкополосными методами.

Гаджар пояснил, что сигнал, расширяясь под воздействием звезды, может опуститься ниже порога обнаружения. Это потенциально объясняет радиотишину, которую фиксируют исследователи.

Выводы исследования

Команда SETI сделала это открытие, откалибровав эффекты звездной активности с помощью радиопередач с космических аппаратов в нашей собственной Солнечной системе, а затем экстраполировав их на окружение далеких звезд. Такой подход позволил количественно оценить, как звездная активность может изменять узкополосные сигналы.

Браун заявила, что полученные результаты означают необходимость переосмысления давно устоявшихся механизмов поиска внеземных форм жизни. Исследователи предлагают проводить будущие наблюдательные исследования на более высоких частотах и разрабатывать поисковые методы, которые лучше соответствуют тому, что фактически достигает Земли, а не только тому, что может быть передано. Это означает, что инопланетяне могут существовать и пытаться с нами общаться, но непредсказуемые погодные условия в их звездных системах искажают сообщения, и мы просто не можем их услышать.

Политический контекст

Ранее стало известно, что с мая 2023 года по июнь 2024 было зарегистрировано свыше 750 новых случаев обнаружения НЛО. В прошлом месяце Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют. Однако на следующий день он поспешно отказался от своих слов в социальных сетях и пояснил.

Этот инцидент побудил Дональда Трампа объявить о том, что он санкционирует публикацию всех правительственных документов об инопланетянах и НЛО. При этом Трамп признался журналистам на борту президентского самолета, что не знает, настоящие они или нет.