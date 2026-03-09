Болезнь Лерчек может повлиять на приговор суда

Онкологическое заболевание блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может повлиять на ход уголовного процесса. Диагноз способен стать основанием для приостановления дела или отсрочки приговора.

Юрист Денис Хмелевской в беседе с 360.ru пояснил, что тяжелое заболевание может стать основанием для приостановки дела или отсрочки приговора, в том числе до совершеннолетия детей.

Дело в том, что после рождения четвертого ребенка в конце февраля у блогера Лерчек обнаружили рак. Подозрение на онкологию возникло у врачей во время родов. Плаценту отправляли на гистологию дважды, и оба раза диагноз подтвердился.

Избранник блогера Луис Сквиччиарини рассказал в соцсетях, что за последние недели провели многочисленные исследования. Врачи нашли метастазы в легких и разрушение нескольких позвонков.

Чекалина отказалась от госпитализации и на данный момент находится дома. По словам Сквиччиарини, время было упущено из-за домашнего ареста. Дело в том, что год назад суд не разрешил ей посетить врача.

Напомним, что в марте 2023 года против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании 130 миллионов. С ноября 2024 года Валерия под домашним арестом, вину она не признает.