Звезда «Фишера» остался без прибыли после вложений в отели

Российский актер Сергей Шароватов заявил о нарушении обязательств со стороны холдинга Dewis Group. Он вложил 2,5 миллиона рублей в строительство загородных отелей под Санкт-Петербургом.

Актер, снимавшийся в сериалах «Чикатило» и «Фишер», вложил 2,5 миллиона рублей в строительство объектов «Симагино» и «Лесколово» в Ленинградской области. Проекты реализовали компании «Сефевиды» и «ПБ-Консалт», которые входят в холдинг Dewis Group.

По словам Шароватова, ему обещали возврат с прибылью. Однако после первых выплат на общую сумму 1,6 миллиона рублей платежи прекратились в апреле 2025 года, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники компаний не называют сроков возобновления выплат, поэтому актер направил досудебную претензию. Он полагает, что число таких инвесторов может достигать трех тысяч.

Глава холдинга Полина Приходько заявила, что компания не отказывается от обязательств, но просит отсрочки из-за внутреннего разбирательства. По ее словам, один из топ-менеджеров занимался двойными продажами, а финансовый директор удалила бухгалтерские базы, что вынудило приостановить продажи и выплаты до завершения расследования.