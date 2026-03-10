Пассивный скроллинг усиливает тревожность и снижает самооценку

Пассивное потребление контента в виде бесконечного скроллинга и просмотра чужих обсуждений может усилить тревожность, снизить самооценку и провоцировать чувство одиночества.

Доцент Финансового университета Артур Вафин в беседе с RuNews24.ru пояснил, что проблема цифровой зависимости связана не с длительностью пребывания в сети, а с характером взаимодействия.

Эксперт отмечает, что пассивное потребление контента в виде бесконечного скроллинга и просмотра видео усиливает социальную изоляцию, тревожность и снижает самооценку. Пользователь сравнивает себя с идеализированными образами и испытывает фрустрацию.

Активное участие в социальных сетях выполняет полезную функцию. Такая деятельность расширяет социальные связи и помогает в профессиональной коммуникации, подчеркнул Вафин.

По мнению специалиста, механические запреты и ограничения по времени неэффективны, поскольку не меняют структуру поведения.

Более перспективным Вафин считает формирование культуры осознанного цифрового взаимодействия, развитие критического восприятия информации и навыков управления вниманием. По его словам, проблема носит не технологический, а социальный и образовательный характер.