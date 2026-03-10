Электросамокаты в Петербурге запустят после схода снега

Сервисы кикшеринга «Вуш», «Юрент» и «Яндекс» сообщили об условиях старта сезона электросамокатов в Петербурге. Компании ждут стабильной плюсовой температуры, таяния снега и официальных рекомендаций городских властей.

Все три компании уже запустили аренду электросамокатов в Мурино и Кудрово. В «Юрент» уточнили, что в этих населенных пунктах скорость самокатов ограничена на участках с интенсивным пешеходным движением.

Представители кикшеринговых компаний заявили, что сезон в Северной столице начнется при стабильной плюсовой температуре и после таяния снега. В «Вуш» пояснили, что поездки должны быть комфортными для пользователей. В «Яндексе» добавили, что о старте сообщат в приложении. Оператор «Юрент» будет ориентироваться на рекомендации Комитета по транспорту Петербурга, пишет «Форпост».

Сервисы уже подготовили транспорт к работе на улицах Санкт-Петербурга. Они обновили парк и провели техническое обслуживание. «Яндекс» предоставит городу 13,5 тысячи самокатов, «Вуш» — около 17 тысяч, а «Юрент» — 12 тысяч.