Метеозависимых петербуржцев предупредили о затяжных магнитных бурях в марте

Ученые рассказали жителям Санкт-Петербурга о начале долгой серии геомагнитных возмущений с 13 марта. Причиной стала корональная дыра на Солнце необычной формы, напоминающая гигантский разлом от южного до северного полюса.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о возможном росте геомагнитной активности в ближайшие сутки. Источником возмущений выступит корональная дыра на Солнце, имеющая нестандартную конфигурацию. Образование больше напоминает протяженный разлом, пересекающий светило от южного до северного полюса, нежели привычные очертания.

По данным ученых, данная структура является долгоживущей. Месяц назад, во время предыдущего солнечного оборота, она уже проходила по диску и спровоцировала магнитные бури среднего уровня G1-G2. Поскольку форма и размеры дыры существенно не изменились, специалисты ожидают аналогичного эффекта и в этот раз.

Первые магнитные бури возможны ближе к полуночи 13 марта. Если прогноз сбудется, есть большая вероятность увидеть яркие полярные сияния. Однако ученые предупреждают, что для точных выводов нужно дождаться реальных возмущений. Пока признаки усиления солнечного ветра не зафиксированы.

Напомним, что магнитные бури способны вызывать у метеозависимых людей головные боли, головокружения, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, бессонницу, повышенную утомляемость и обострение хронических заболеваний.