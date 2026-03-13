Владелец «Порше» отсудил у ЖКС в Петербурге полмиллиона за разбитое авто

Суд обязал управляющую компанию выплатить владельцу «Порше 911 Каррера 4С» почти 700 тысяч рублей за ущерб, причиненный упавшей с крыши наледью.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск владельца люксовой иномарки к ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района». Поводом для разбирательства стало падение наледи с крыши дома на улице Пионерской, которое произошло 20 декабря 2024 года. В результате инцидента припаркованный автомобиль получил повреждения.

Истец требовал возместить стоимость ремонта, убытки, моральный вред и судебные расходы. Представитель ЖКС иск не признал, заявив, что нет доказательств вины компании. Однако суд указал на постановление от 26 декабря 2024 года, где зафиксированы повреждения машины от падения наледи, в частности разбитое заднее стекло. Других причин ответчик не назвал.

Экспертиза установила, что восстановительный ремонт стоит 283,7 тысячи рублей, а утрата товарной стоимости — 443,1 тысячи рублей. Стороны эти цифры не оспаривали, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд частично удовлетворил требования истца. С ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» взыскано 443,1 тысячи рублей в счет возмещения ущерба, 25,9 тысячи рублей убытков, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 226,5 тысячи рублей штрафа.

Также в пользу истца присуждены судебные издержки: шесть тысяч рублей за оценку ущерба и 37,7 тысячи рублей за услуги представителя. Кроме того, с ответчика взыскана госпошлина в доход бюджета Санкт-Петербурга в размере 14,2 тысячи рублей. На решение суда ответчик решил подать апелляционную жалобу.