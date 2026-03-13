Советник главы ДНР Сергей Захарченко сообщил, что в Донецке любят Северную столицу, а дончане мечтают увидеть город, который у многих вызывает настоящий культурный шок.

Сергей Захарченко принял участие в Невском форуме друзей России в Петербурге. В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал о начале конфликта в Донбассе в 2014 году, гибели первого главы республики Александра Захарченко, и отношении жителей региона к Северной столице.

В Петербурге советник главы ДНР в четвертый раз. Впервые он посетил город в 2017 году и отмечает, что в Донецке очень любят Северную столицу. Многие его знакомые никогда не были в Петербурге, но мечтают туда попасть.

В начале конфликта Захарченко было 16 лет. Он запомнил первые бомбежки донецкого аэропорта 26 мая 2014 года. Из-за обстрелов у него не было последнего звонка и выпускного.

После гибели отца Захарченко четыре раза пытался уйти добровольцем, но получал отказ. Ему объясняли, что как старший сын Александра Захарченко он не может идти на фронт.

Мать Людмила Захарченко уже 2,5 года служит в Народной милиции ДНР, младшие братья окончили военные вузы и вступили в Российскую армию. В 2024 году советник главы ДНР попросил у матери благословения на службу. После долгого разговора она разрешила, и он заключил годовой контракт с Минобороны, который недавно закончился.