Утром во вторник в небе над Ленобластью сбили девять беспилотников

Утром 17 марта над Ленинградской областью средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших и разрушений нет, однако возможно замедление мобильного интернета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Телеграм канале сообщил о ходе отражения атаки беспилотников на регион. В пять часов утра он объявил воздушную опасность. В 5:51 глава региона сообщил о четырех сбитых БПЛА над юго-западными районами области. Позже он предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В 7:56 Дрозденко уточнил, что перехвачено еще три беспилотника, работа ПВО продолжается.

