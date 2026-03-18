При пожаре в на Красногородской улице пострадал ребенок

После кратковременной передышки 18 марта нашу планету ожидает мощный геомагнитный удар.Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, утром 17 марта ученые зафиксировали вспышку на Солнце класса M2.8. Ее особенность в том, что произошла она в центре солнечного диска, то есть выброс плазмы направлен непосредственно на Землю.Прогноз магнитных бурьСреда, 18 марта, станет последним спокойным днем. Вероятность стабильной магнитосферы оценивается в 68%. Однако атмосферное давление в этот день будет повышенным: в Санкт-Петербурге ожидается около 773 мм рт. ст., в Москве — 760–765 мм ртутного столба, что может вызвать тяжесть в голове и скачки давления у метеочувствительных людей.Ситуация резко изменится 19 марта. Плазменное облако достигнет Земли в промежутке с 4 до 6 часов утра по московскому времени. Скорость потока составляет...