При пожаре в на Красногородской улице пострадал ребенок

Днем 18 марта в Красном Селе произошел пожар в многоквартирном доме.
Сообщение о возгорании на Красногородской улице поступило спасателям в 15:35, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Огонь охватил коридор двухкомнатной квартиры. Пламя повредило домашние вещи на площади одного квадратного метра. Пожарные ликвидировали горение в 16:05.
В результате происшествия пострадал ребенок. Медики доставили его в больницу. На месте работали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.