Пользователи Интернета устали от сгенерированного контента нейросетей

Идеальный контент от нейросетей все чаще вызывает у людей отторжение, злость и тревогу.

Идеальный сгенерированный контент вызывает у людей отторжение, страх и тревогу. Примерно половина пользователей испытывают усталость от ИИ-инструментов и готовы полностью отказаться от их использования.

Как пояснил политолог Игорь Иванов в беседе с RuNews24.ru, главная проблема кроется в трудности различия между авторским текстом и сгенерированным искусственным интеллектом. Современные исследования показывают, что все меньше людей способны справиться с этой задачей, однако подсознательный дискомфорт при встрече с таким контентом сохраняется у многих.

Человек ощущает неестественность, но не может рационально объяснить причину раздражения. Такой эффект «зловещей долины» приводит к злости и апатии, подчеркнул эксперт.

Особенно остро это проявляется в маркетинге. Бренды из разных сфер начинают использовать однотипные сгенерированные визуалы, делая рекламные материалы неотличимыми. Это уничтожает аутентичность и подрывает доверие аудитории.

Иванов считает, что бизнес не сможет полностью отказаться от ИИ. Однако сильные бренды, нацеленные на долгосрочные доверительные отношения, могут получить конкурентное преимущество за счет осознанного отказа от нейросетей. Это позволит сформировать аутентичный образ и выделиться на фоне конкурентов.