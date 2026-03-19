Пользователи Интернета устали от сгенерированного контента нейросетей

Александра Лошенкова
Идеальный контент от нейросетей все чаще вызывает у людей отторжение, злость и тревогу.

Идеальный сгенерированный контент вызывает у людей отторжение, страх и тревогу. Примерно половина пользователей испытывают усталость от ИИ-инструментов и готовы полностью отказаться от их использования.

Как пояснил политолог Игорь Иванов в беседе с RuNews24.ru, главная проблема кроется в трудности различия между авторским текстом и сгенерированным искусственным интеллектом. Современные исследования показывают, что все меньше людей способны справиться с этой задачей, однако подсознательный дискомфорт при встрече с таким контентом сохраняется у многих.

Человек ощущает неестественность, но не может рационально объяснить причину раздражения. Такой эффект «зловещей долины» приводит к злости и апатии, подчеркнул эксперт.

Особенно остро это проявляется в маркетинге. Бренды из разных сфер начинают использовать однотипные сгенерированные визуалы, делая рекламные материалы неотличимыми. Это уничтожает аутентичность и подрывает доверие аудитории.

Иванов считает, что бизнес не сможет полностью отказаться от ИИ. Однако сильные бренды, нацеленные на долгосрочные доверительные отношения, могут получить конкурентное преимущество за счет осознанного отказа от нейросетей. Это позволит сформировать аутентичный образ и выделиться на фоне конкурентов.

Читайте также

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост сбережений жителей Северо-Запада на 40%

В январе и феврале 2026 года объем средств, размещенных жителями Северо-Запада на срочных вкладах в Сбере, вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество открытых депозитов в округе увеличилось на 11%. Самую высокую активность проявили жители Архангельской области, где прирост составил 16%; в Санкт-Петербурге и Карелии этот показатель достиг 12%.Большинство операций проводится дистанционно: 70% договоров оформляется через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн.Наибольшую динамику роста привлеченных средств продемонстрировали:*   Архангельская область (+51%);*   Вологодская область (+46%);*   Ленинградская область (+44%).Эти же регионы стали лидерами по доле в общем портфеле сбережений банка за первые два месяца года. Ключевым центром притяжения остается Санкт-Петербург, на который приходится половина всех сбережений и 45% открытых счетов. В Северной столице и Мурманске доля цифровых...
Читать далее
Общество

КНР создал способ отключать электричество в городах нажатием одной кнопки

Китайская Народная Республика (КНР) продемонстрировала новое нелетальное оружие — графитовую бомбу, предназначенную для вывода из строя электросетей противника.Как сообщает китайское издание Sohu, разработка использует ультратонкие углеродные волокна с высокой электропроводностью, которые при распылении вызывают короткие замыкания и дестабилизацию энергосистем.Центральное телевидение Китая (CCTV) показало анимированный ролик, демонстрирующий применение нового типа оружия. Согласно заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), боеприпас запускается с наземного транспортного средства, выбрасывает 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются в воздухе и распространяют тончайшие углеродные нити.Технические характеристики оружия впечатляют: дальность действия составляет около 290 км, вес боевой части — 490 кг, а площадь поражения достигает 10 тысяч квадратных метров . Принцип действия основан на способности графитовых нитей, попадая на высоковольтные линии электропередач и подстанции, создавать короткие замыкания....
Читать далее

Интересное

Новости дня

Общество

Глава «Нетфликса» сообщила о продолжении сотрудничества с Гарри и Меган

Транспорт

Школьники из Петербурга будут ухаживать за мемориалом на проспекте Стачек 

Общество

Работающие родители с двумя детьми получат возврат НДФЛ

Общество

Врачи спасли хаски после ДТП в Петербурге 

Общество

Уход зрителей с выступления Долиной может быть связан с ее публичной позицией

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост сбережений жителей Северо-Запада на 40%

Общество

У сотрудника СПбГУ нашли инфекционное заболевание

Общество

С апреля социальные пенсии инвалидам вырастут почти на семь процентов

Новости

Авито поставил во главе маркетинга и коммерции выходца из data science

Новости

Роскомнадзор присвоил мессенджеру «Mакс» статус социальной сети

Новости

Музейный комплекс для всей семьи на Невском, 30.

Происшествия

В Петербурге задержали подростка подозреваемого в убийстве сверстника

Общество

Синоптик Колесов сообщил петербуржцам о потеплении до конца недели

Общество

КНР создал способ отключать электричество в городах нажатием одной кнопки

Общество

Представители Роскомнадзора заявили о неисполнении закона со стороны Телеграм

Общество

В Константинов день на Руси обходили колодцы и ждали возвращения трясогузки

Общество

Лариса Долина добивается компенсации в 176 млн рублей после продажи квартиры

Общество

Алла Пугачева может вскоре сменить место жительства

Общество

В Петербурге назвали причины роста подростковой преступности

Общество

Волонтеры поддерживают бойцов после отправки на СВО

Общество

В Петербурге задержали девушку за кражу почти 4 млн рублей у пенсионерки

Общество

В Приморском районе задержали подозреваемую в краже 2,3 млн у пенсионерки

Общество

Выпуск автомобилей «Сенат» могут начать на бывшем заводе «Тойоты» в 2026 году

Новости

Бизнес-омбудсмен Валерий Калугин вступился за частную собственность

Общество

Компания «Нетфликс» расторгла сделку с Меган Маркл и принцем Гарри

Транспорт

Автовладельцам из Петербурга напомнили о способах оплаты парковок

Общество

Дачников могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за пустой участок 

Транспорт

В Петербурге усилят борьбу с фальсификатом в детском питании

