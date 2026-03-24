Петербуржцам напомнили о способах восстановления проездных билетов

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о восстановлении поврежденного проездного билета. Информацию о способах восстановления можно найти на сайте предприятия. Также воспользоваться мобильным приложением, которое работает даже при ограничениях мобильного Интернета.

Информацию можно найти на сайте предприятия в разделе «Частые вопросы». Для оплаты проезда также доступно мобильное приложение «Подорожник», которое работает без пластиковой карты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Организатор перевозок» в своем канале в «Макс».

Представители учреждения добавили, что приложение входит в «белый список», поэтому доступ к нему сохраняется даже при ограничениях мобильного Интернета.

Напомним, что транспортные волонтеры Петербурга сопровождают будущих контрактников с момента прибытия в город до отправки в зону проведения спецоперации. По данным на сайте «Контракт812.рф», добровольцы помогают подготовить документы для трудоустройства в метрополитен и сопровождают кандидатов в военкомат.