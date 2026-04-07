Культура

Петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж в День космонавтики

Даниил Александров
Государственный Эрмитаж объявил о бесплатном посещении экспозиций в День космонавтики.

В День космонавтики музей откроет экспозиции для бесплатного посещения. Праздник посвящен первому полету человека в космос. В этом году он впервые стал частью музейной традиции. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале музея.

Представители учреждения отмечают, что новый день бесплатного посещения совпадает с датой празднования православной Пасхи в 2026 году. Бесплатно можно будет посетить экспозиции нескольких музейных комплексов, включая Главный штаб, Дворец Меншикова и другие.

Бесплатные билеты можно получить на официальном сайте за несколько дней до праздника или в кассах в день посещения. В музее предупредили, что количество билетов ограничено пропускной способностью залов и правилами пожарной безопасности.

Общество

Межзвездная комета 3I/ATLAS может быть связана со спутником Юпитера

В социальных сетях появилась теория о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS синхронизирована со спутником Юпитера Каллисто.Теория о синхронизацииКонспирологи уверены, что комета является искусственным объектом. Один из них заявил, что небесное тело пульсирует с периодом 16,1 часа. При этом спутник Каллисто совершает оборот вокруг своей оси за 16,6 дня. В социальных сетях автор назвал это совпадением и утверждал, что объект полностью синхронизирован с этим спутником, а также приблизится к нему в марте 2026 года.Астроном опроверг эти доводы. По его словам, понятие пульса кометы с фиксированным периодом довольно расплывчато. Кометы не пульсируют как механизмы. У них могут наблюдаться периодические изменения яркости из-за испарения льда, но называть это сердцебиением некорректно. Ученый также заметил, что научно установленный период вращения Каллисто вокруг своей оси составляет...
Наука

Экипаж астронавтов на борту корабля Orion готовится к облету Луны

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту совершает третий день полета к Луне в рамках миссии «Артемида-2». Экипаж готовится к облету спутника, во время которого связь с Землей исчезнет на 30-50 минут.График полетаПосле успешного маневра вывода на траекторию к Луне второго апреля экипаж впервые за более чем полвека покинул околоземную орбиту. Последний раз люди уходили так далеко от Земли в 1972 году во времена программы Apollo. В течение пяти дней экипаж будет корректировать полет к Луне, проверять скафандры, систему жизнеобеспечения и аварийной связи, а также проходить медицинские тесты.Во время шестого дня корабль приблизится к Луне на минимальное расстояние и совершит самый дальний полет от Земли. Большую часть времени экипаж посвятит фото- и видеосъемке, а также записи наблюдений. Для...
ленобласть дети погода Россия петербург Санкт-петербург пулково праздник интернет футбол работа цены продукты ЗакС здоровье ученые мчс Госдума эвакуация андрей аршавин пенсионеры александр дрозденко выплаты минздрав лекарства космос ограничения эрмитаж кирилл поляков пенсия ветер ксения собчак концерт билеты самолеты депутаты инвестиции еда михаил мишустин комитет по транспорту метрополитен ипотека сергей миронов законодательное собрание королевская семья

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

