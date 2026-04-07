Петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж в День космонавтики

Государственный Эрмитаж объявил о бесплатном посещении экспозиций в День космонавтики.

В День космонавтики музей откроет экспозиции для бесплатного посещения. Праздник посвящен первому полету человека в космос. В этом году он впервые стал частью музейной традиции. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале музея.

Представители учреждения отмечают, что новый день бесплатного посещения совпадает с датой празднования православной Пасхи в 2026 году. Бесплатно можно будет посетить экспозиции нескольких музейных комплексов, включая Главный штаб, Дворец Меншикова и другие.

Бесплатные билеты можно получить на официальном сайте за несколько дней до праздника или в кассах в день посещения. В музее предупредили, что количество билетов ограничено пропускной способностью залов и правилами пожарной безопасности.