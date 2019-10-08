За сбыт сильнодействующих веществ петербуржец пойдет под суд

Ему грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Pixabay

Ему грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Pixabay

Житель Петербурга подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих в целях сбыта).

Как полагает следствие, 40-летний мужчина незаконно добывал рецепты на сильнодействующие медицинские препараты, относящиеся к психотропным опиоидным анальгетикам, по которым покупал указанные вещества в аптеках района, а затем перепродавал их всем желающим, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее наркотики.