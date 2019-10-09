Забастовка курьеров Ozon может возобновиться в Петербурге

Профсоюз обсуждает ответные меры и готов к активным действиям вплоть до возобновления забастовки. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Профсоюз обсуждает ответные меры и готов к активным действиям вплоть до возобновления забастовки. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В профсоюзе Ozon рассказали о давлении со стороны менеджмента в компании.

В то время как переговоры по выполнению требований работников всё ещё в процессе,компания Ozon привлекла к доставке товаров водителей Gett Taxi. Им отдают приоритет при выполнении заказов в ущерб штатным курьерам.

Профсоюз обсуждает ответные меры и готов к активным действиям вплоть до возобновления забастовки. Об этом сообщили Gazeta.SPb представители профсоюза.

«Приехав с утра, мы обнаружили, что у нас от 5 до 20 заказов, а у аутсорса Gett от 20 и выше. Все оплаченные онлайн заказы были переданы Gett. Мы везли только те заказы, которые необходимо пробивать через кассу», — сообщил член профсоюза курьеров Ozon Алексей.

В субботу 5 октября стало известно, что в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon. Причинами забастовки стали ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации. Сотрудники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ).

В понедельник, 7го октября, менеджмент Ozon подписал обязательство выполнить все основные требования, в том числе перечислить задолженность по зарплате за сентябрь. Остановив забастовку, курьеры подчеркнули, что в случае нарушения договорённостей со стороны менеджмента, они готовы вернуться к коллективным действиям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что OZON выполняет требования бастующих работников.