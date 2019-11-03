Гидрометцентр допустил, что 2019 год в России может стать самым теплым в истории

Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым тёплым в истории. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым тёплым в истории. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Прошедший октябрь стал самым теплым в Северном полушарии за всю историю метеонаблюдений.

«Он оказался на 0,1 градуса Цельсия теплее прежних рекордсменов – октябрей 2016-го и 2018-го годов», – сообщается на сайте Гидрометцентра.

Лето текущего года стало самым жарким в Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений за погодой.

Такой же результат показал и сентябрь. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым тёплым в истории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что субботняя погода по теплоте почти достигла исторического максимума, рекордно отметки для Санкт-Петербурга в это время года. Уже сегодня в воскресенье температура становится исконно осенней для Петербурга — холодает. Но еще вчера 19 октября погода радовала горожан необычайной теплотой. Всего одного градуса не хватило для достижения отметки исторического максимума для этого времени года.