Голикова заявила, что оптимизацию здравоохранения в регионах России провели неудачно

Голикова заявила, что оптимизацию здравоохранения в регионах России провели неудачно
Татьяна Голикова. Фото: http://government.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов России.

«Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», — заявила она в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Она отметила, что оптимизация системы здравоохранения была проведена с ошибками и добавила, что медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Голикова заявила о том, что на Урале и Северном Кавказе уровень смертности был самым низким по стране. Однако несколько регионов Центральной России возглавили рейтинг по смертности. Как сообщает Голикова, в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях самый высокий уровень смертности населения.

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