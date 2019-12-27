Появилась программа празднования Нового года в Петербурге

Смольный публиковал программу главного зимнего праздника, который пройдет в центре Петербурга.

Новогоднее празднование начнется 31 декабря с 10 часов вечера на Дворцовой площади и двух площадках на Невском проспекте. На Дворцовой пройдет шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера» с использованием спецэффектов. Для присутствующих устроят танцевальный марафон под хиты уходящего года.

В программе будут участвовать диджеи RadioRecord, артисты ТВ-проектов и кавер-группы. Праздничный фейерверк начнется над акваторией Невы в три часа ночи следующего дня.

Завершатся городское празднование дискотекой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в преддверии Нового года в Северной столице подняли цены на шампанское, а также деликатесы из рыбы. В среднем, повышение цен составило 3%.