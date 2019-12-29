В Шушурах увидели припаркованного верблюда

Местные жители возмущены тем, как обращаются с экзотическим животным.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем очевидцы рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Шушары». Люди выложили фотографии, на которых виден двугорбый верблюд, припаркованный у забора. Там же стоит лошадь, а неподалеку – осел, тащащий за собой розовую карету. Некоторые заверили, что видели также оленя.

Некоторые пользователи считают, что это – жестокое обращение с животными и никто не имеет права заставлять их делать то, чего они не хотят. Жители поселка почти уверены, что их содержат в плохих условиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 1 января в России введут «пенсии» для цирковых животных. Бурматов добавил, что животным также больше не смогут давать медикаменты, повышающие «эффективности». Он отметил, что такие препараты вредят их здоровью.