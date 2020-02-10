В Пушкине отреставрируют дом Теппера де Фергюсона

На эти цели потратят 45 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает администрация Пушкинского района. Уже в 2020 году собираются привести в порядок дом Теппера де Фергюсона – на это готовы выделить 45 миллионов рублей. На данный момент власти подготовили все необходимые документы, осталось выбрать подрядчика.

Напоминаем, что здание является историческим, оно было построено в 1790-е годы. Дом Теппера де Ферсюсона сильно пострадал во время войны, был отреставрирован в 1955 году. Оно использовалось различными организациями, в последнее время его организовали под общежитие консерватории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине реставраторы нашли фрагмент исторических обоев.