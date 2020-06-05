В Петербурге 5 июня ожидается дождь и +22

В пятницу, 5 июня, в Петербург будет облачно с прояснениями.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе пройдут кратковременные дожди.

Днем ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.