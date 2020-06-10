Петербуржцев 10 июня ожидают дожди и гроза

Петербуржцев 10 июня ожидают дожди и гроза
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto

В среду, 10 июня, в Петербурге ожидаются облачная с прояснениями погода.

Днем пройдут кратковременные дожди, а ночью местами ожидаются ливни и грозы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северных направлений будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозе местами его порывы будут достигать до 15 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до четверга. Синоптик отмечет, что в городе чрезвычайно много асфальта и при этом мало ветра, поэтому жара ощущается особенно явственно.

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Петербуржцев 10 июня ожидают дожди и гроза