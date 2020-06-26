Антициклон принесет в Петербург солнечную погоду

Антициклон принесет в Петербург солнечную погоду
В городе ожидается жара. Фото: Baltphoto

В Петербурге продолжается нетипичная для города жара. Рабочая неделя завершится на волне антициклона.

В городе ожидается теплая температура и без осадков. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

По его прогнозу, антициклон принесет редкие облака. Дождей в городе не ожидается. Синоптик отметил, что солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы, а показания термометров на 6-7 градусов превысит норму.

Температура воздуха днем составит +28…+30 градусов, в Ленобласти ожидается до +31 градусов жары. Ветер западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

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