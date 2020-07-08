Петербуржцев предупредили о надвигающейся грозе

На севере города уже пошел дождь. В такую погоду лучше оставаться дома.

Об испортившейся погоде рассказали горожане сегодня вечером, 8 июля, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное. ДТП и ЧП Петербурга». На севере города уже пошел «оранжевый дождь», о чем пишут пользователи. Они выкладывают красивые фотографии и делятся своими наблюдениями. Тем временем МЧС предупреждает граждан о сильнейших грозах и просит без надобности не покидать дома.

Напоминаем, что лето в Санкт-Петербург выдалось богатым на сильные ветра, дожди и грозы. Тем не менее, на небе появляется солнце, и горожане даже порой жалуются на непривычную для них жару.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода. В начале июля петербуржцам придется потеплее одеваться и часто пользоваться зонтами. Но долго это не продлится.