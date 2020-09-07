Петербуржцев ожидает теплый и дождливый вторник

Петербуржцев ожидает теплый и дождливый вторник
К ночи похолодает. Фото: pixabay.com

Ночь резко похолодает, к чему жители должны подготовиться.

В Санкт-Петербурге ожидается довольно теплый вторник. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 9 градусов. Отмечается, что ветер, гуляющий по улицам Северной столицы, разгонится до 11 метров в секунду.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ожидается дождь, но кратковременный. Также в ведомстве отмечают, что атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать похолодание. Синоптик рассказал 78.ru, что на похолодание в Северной столице повлияют циклоны, которые продолжают устанавливать погоду во всем регионе.

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