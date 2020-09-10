В Ленобласти система «Мобильный избиратель» приняла 20 тысяч заявок

Жители Ленинградской области оставили 19 981 заявок на участие в выборах губернатора через систему «Мобильный избиратель».

Как сообщает «Мойка78«, глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский заявил, что эта система работает уже несколько лет. Преимущество «Мобильного избирателя» состоит в том, что с его помощью человек может выбрать, на каком участке он будет голосовать.

Заявления о включении в список избирателей по месту нахождения принимались до 8 сентября через «Мобильный избиратель», портал «Госуслуги» и МФЦ. Также заявления можно было подать в территориальную избирательную комиссию (ТИК).

Лебединский напомнил, что в день голосования необходимо взять с собой только паспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку.