Бородина обратилась в больницу после выстрела в московском театре

Телеведущая пожаловалась на боли в груди.

Телеведущая Ксения Бородина обратилась в больницу после похода в театр. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что ходила на спектакль Ренаты Литвиновой в МХАТ имени П.А. Чехова. В конце представления прогремел выстрел, после чего Бородина почувствовала боль в груди. Всю ночь телеведущая плохо себя чувствовала, поэтому решила обратиться к врачам. Она записалась на УЗИ, эхо сердца и к неврологу. Исследование показало, что у нее есть невралгия.

Бородина удивилась из-за того, что ее так сильно впечатлил обычный постановочный выстрел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бородина созналась в воровстве в турецком отеле. Бородина объяснила, что взяла с собой из отеля «невероятно классные» тапки. При этом, по словам, телеведущей, ее весь день мучает совесть.