Утренние пробки в Петербурге составили 1 балл

Утренние пробки в Петербурге составили 1 балл
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 8:30, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 13 часов — пробки составят два балла.

Сейчас небольшие дорожные заторы есть на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, площади Восстания, у Финляндского вокзала, на Приморском проспекте у метро «Беговая».

Кроме того, сегодня до 13:30 перекрыто движения ЗСД от трассы «Скандинавия» до Васильевского острова. Автомобилистам придётся уступить дорогу участникам международных соревнований по триатлону IRONMAN 70.3.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям рассказали о новых дорожных ограничениях.

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