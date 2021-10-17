Солиста Мариинского театра полиция скрутила и уложила на асфальт

На оперного певца надели наручники и «пытались затолкать в автозак». Фото: скриншот из группы артиста во "ВКонтакте"

На оперного певца надели наручники и «пытались затолкать в автозак». Фото: скриншот из группы артиста во "ВКонтакте"

Мужчина оказал сопротивление при проверке документов, после чего был доставлен в отделение для установления личности, сообщает «Фонтанка».

17 октября сотрудники полиции задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича, который на требование правоохранителей отказался предоставлять документы. Мужчина объяснил патрулю, что торопится на спектакль в театр, где должен вечером исполнить свою вокальную партию.

Полицейские попросили Коротича отправится с ними в отделение полиции для установления личности. Выяснилось, что внешность мужчины схожа с внешностью подозреваемого, которого разыскивали стражи порядка. Мужчина вновь отказался, в итоге на оперного певца надели наручники и «пытались затолкать в автозак».

«Меня избили, укладывали силой на асфальт, есть повреждения на теле. Надеюсь, приедет скорая помощь, снимут побои», — говорится в видео, которое баритон записал в отделении полиции.

После установления личности артиста отпустили. Он поспешил в театр, где вечером проходил спектакль с его участием. Отмечается, по данному факту ведется административное разбирательство.

Известно, что Коротич с 2015 года является солистом оперной труппы Мариинского театра, он гастролировал в Италии, Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии.

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