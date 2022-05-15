Пенсионерам в РФ напомнили о льготе для дачников в 2022 году

Пенсионерам в РФ напомнили о льготе для дачников в 2022 году
Для получения льготы нужно обратиться с заявлением в соцзащиту. Фото: pixabay.com

У пенсионеров из России есть возможность оформить льготу, предназначенную для дачников.

Новую льготу начали предоставлять в мае на региональном уровне. В различных субъектах РФ пенсионерам, у которых есть дача, теперь выдают бесплатные абонементы на проезд в электричках или автобусах. Пожилые дачники, оформившие эту льготу, могут добраться до своих участков бесплатно, либо с большой скидкой на билет. Об этом сообщает Primpress.

К примеру, пенсионерам из Челябинской области дают дисконт в размере 70% от стоимости абонемента. Такой билет дается на весь дачный сезон, с мая по октябрь. Льготу могут получить только получатели пенсии по старости.

Для получения льготы нужно обратиться с заявлением в соцзащиту. Потребуется подтвердить, что у пенсионера есть дача в собственности.

О наличии льготы в том или ином регионе нужно уточнить в отделении соцзащиты или администрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам выплатят по 20 000 рублей на карту «Мир» в 2022 году.

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