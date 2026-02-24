За выходные 120 раненых военнослужащих в Петербурге получили подарки

Волонтеры СПб ГКУ «Организатор перевозок» совместно с артистами навестили раненых военнослужащих в госпиталях Санкт-Петербурга.

В минувшие праздничные выходные волонтеры транспортного ведомства совместно с артистами посетили военные госпитали Санкт-Петербурга. Основной целью визита стало внимание к бойцам, проходящим лечение после ранений. Для пациентов организовали выступления с песнями и теплыми пожеланиями.

Участники акции также передали подарки, собранные жителями Северной столицы. Благодаря отзывчивости петербуржцев удалось поздравить 120 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Заместитель начальника Управления по персоналу «Организатора перевозок» Ольга Белозерцева назвала внимание самым ценным подарком для окружающих. Она поблагодарила всех, кто помог организовать праздник для защитников страны.