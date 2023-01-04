МВД подготовило законопроект об исключении фиктивных браков для мигрантов

МВД подготовило законопроект об исключении фиктивных браков для мигрантов в России.

Документ должен помочь в совершенствовании миграционного законодательства. Также он ограничит возможность получения миграционного статуса в России незаконным путем, пишет телеканал 360.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в разговоре с ТАСС, из-за недействительных браков за 11 месяцев прошлого года в стране аннулировали около 400 разрешительных документов иностранцам.

Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

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МВД подготовило законопроект об исключении фиктивных браков для мигрантов
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