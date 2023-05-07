Специалисты назвали места Петербурга с самым грязным воздухом

В Санкт-Петербурге обозначили территории с наиболее загрязненным воздухом. По мнению метеорологов, к ним относятся Василеостровский, Московский и Красносельский районы.

В трех указанных районах зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха по итогам апреля 2023 года. Стоит учитывать, что в прошлом месяце воздух в Петербурге в целом классифицировали как загрязненный на повышенном уровне. То есть в этих районах ситуация оказалась еще хуже.

Основным фактором, который негативно сказался на обстановке, стали взвешенные вещества. Они появляются в воздухе из-за пыли. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Для текущего времени года ситуация не является критично. Дело в том, что эта пыль образуется после схода снежного покрова и в результате высыхания почвы.

Важно отметить, что содержание аммиака, формальдегида, фенола, бензола и прочих веществ в воздухе Петербурга превышено не было. Все осталось в пределах допустимых концентраций.