Петербургские депутаты поддержали законопроект о детских креслах в такси

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект, направленный на улучшение условий перевозки детей в такси.

Документ разработан на площадке Народного фронта и предполагает обязательное наличие детских кресел в легковых такси. Законопроект также запрещает взимание повышенной платы за перевозку детей.

Законопроект предусматривает установление обязанности перевозчиков оборудовать такси детскими креслами, запрет на повышенные тарифы для семей с детьми, а также право региональных властей оказывать поддержку перевозчикам для льготных перевозок многодетных семей. Документ призван устранить дискриминацию детей при использовании услуг такси.

Как написал в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь, законопроект уже рекомендован Советом законодателей Федерального Собрания РФ к внесению в Государственную думу. Соответственно, в ближайшее время он будет рассмотрен на пленарном заседании петербургского парламента.

Ранее Gazeta.SPb освещала проблему, касающуюся повышенной стоимости такси, если заказывать машину с детским креслом.