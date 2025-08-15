Приставы завершил исполнительное производство в отношении «Ленфильма»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла арест с имущества киностудии «Ленфильм» и завершила одно из исполнительных производств.

Как следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, необходимость в судебном разбирательстве отпала после самостоятельного решения приставов.

Арест на имущество киностудии был наложен в конце мая 2025 года. В ответ руководство «Ленфильма» инициировало несколько судебных исков с целью оспорить действия приставов и разблокировать расчетные счета предприятия. Однако судебные заседания не потребовались и приставы самостоятельно пересмотрели свое решение, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Несмотря на частичное снятие финансовых ограничений, киностудия продолжает испытывать экономические трудности. Согласно данным системы СПАРК, в отношении «Ленфильма» остаются действующими четыре исполнительных производства. Общая сумма задолженности составляет 6,5 миллиона рублей, из которых 5,7 миллиона рублей приходится на исполнительский сбор в пользу ФССП.