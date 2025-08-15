Путин почтил память летчиков летчикам СССР в Магадане

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу героям воздушной трассы Аляска-Сибирь в Магадане, отдав дань памяти советско-американскому сотрудничеству в годы войны.

Во время визита в Магадан Владимир Путин посетил мемориал, посвященный подвигу летчиков авиатрассы Алсиб. Под проливным дождем президент возложил 20 алых роз к памятнику.

Церемония сопровождалась исполнением на трубе мелодии «Тишина» Льва Гурова в исполнении дирижера штаба Восточного военного округа.

Отметим, что этот визит приобрел особую символичность накануне запланированной встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. Мемориал, открытый в 2020 году к 75-летию Победы, изображает момент рукопожатия советского и американского пилотов на фоне крыла самолета, напоминая о военном сотрудничестве двух стран.

Напомним, что выбор места для памятника не случаен, ведь магаданский аэропорт играл ключевую роль в обеспечении воздушного моста между Аляской и Сибирью. С 1942 по 1945 годы по этой авиатрассе было перегнано 7928 американских самолетов, поставленных в СССР по программе ленд-лиза.

Особые трудности представлял 1200-километровый участок между Сеймчаном и Якутском, где летчикам приходилось преодолевать горные хребты Черского и Верхоянский в условиях экстремально низких температур, получивших название «Полюс холода».