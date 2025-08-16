Полиция задержала угрожавших посетителям ТЦ страйкбольной гранатой

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин, угрожавших посетителям торгового центра, демонстрируя предмет, похожий на гранату.

Вечером 15 августа в 20:25 в правоохранительные органы Приморского района поступило сообщение о конфликте в торгово-развлекательном комплексе по Долгоозерной улице. На месте происшествия полицейские установили, что двое граждан в состоянии опьянения досаждали находившимся в торговом центре. По подозрению в причастности к инциденту были задержаны 45-летний житель Приморского района и 49-летний житель Сестрорецка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отделении полиции доставленные лица подверглись административному наказанию за нарушение общественного порядка. Один из задержанных ранее имел многочисленные судимости.

Позднее в полицию обратилась 36-летняя жительница Петербурга, заявив об угрозах ей и ее детям с показом предметов, напоминающих гранату и пистолет. У нарушителей изъяли страйкбольную гранату и пневматический пистолет. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.