Петербург готовится к платному проезду в центр

Санкт-Петербург рассматривает возможность введения платного въезда в центральные районы, что может стать первым подобным прецедентом в Российской Федерации.

Эту инициативу озвучил председатель Законодательного собрания Александр Бельский, выразив готовность города к такому эксперименту.

Александр Бельский отметил, что Петербург по своей структуре схож со Стокгольмом, где подобная система успешно функционирует с 2007 года.

Как сообщает «Деловой Петербург», он также подчеркнул, что город, являясь музеем под открытым небом, должен обеспечивать условия для комфортного осмотра архитектуры, а не для ожидания в заторах.

Предлагается установить устройства для считывания на въездных мостах, по аналогии со шведской столицей. Согласно данным шведской стороны, такая мера существенно сократила интенсивность дорожного движения в центре на 20—25 процентов. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от одобрения федеральных органов власти.

В случае утверждения данного эксперимента, Санкт-Петербург станет пилотным регионом для внедрения платы за доступ в центральную часть города. Реализация этой меры способна стать важным шагом в решении актуальных транспортных проблем, с которыми сталкивается исторический центр. Это позволит улучшить экологическую обстановку и повысить комфорт для жителей и гостей города.