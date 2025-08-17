Школьный набор в Петербурге подорожал до 15 тысяч рублей

Средняя стоимость комплекта школьных принадлежностей в Петербурге превысила 15 тысяч рублей в этом году.

Сборы к новому учебному году в городе начались ранее обычного, уже с начала июля, что отличается от августовской активности предыдущих лет.

По данным 78.ru, полный набор одежды и канцелярских товаров для школьника в среднем достиг 15,4 тысячи рублей при покупке новых вещей, в то время как на вторичном рынке эта сумма составила 8,2 тысячи рублей. Аналитики Wildberries зафиксировали рост цен на детские колготки, джемперы и резинки для волос (на 13—16 процентов), а также небольшое подорожание ботинок, брюк и рубашек. При этом стоимость школьных туфель и термобелья уменьшилась.

Согласно подсчетам, готовый комплект для девочки обходится примерно в 10,9 тысячи рублей, для мальчика — в 12,3 тысячи рублей. По информации «Авито», новый набор для мальчика стоит около 15,4 тысячи рублей, для девочки — 15,8 тысячи. На вторичном рынке отмечен рост цен на рубашки и пиджаки, но снижение стоимости мужских костюмов, брюк, а также женских юбок и блузок. В 2025 году, с 1 июля, вступит в силу утвержденный в России ГОСТ для школьной формы.