Выкуп всех земель для ВСМ между Москвой и Петербургом завершится к 2026 году

К первому кварталу 2026 года планируется завершить выкуп 217 земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Подготовительные работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом вышли на новый этап.

Из запланированных 217 земельных участков, необходимых для реализации проекта, уже оформлены соглашения и выплачены компенсации за 33 объекта. Оставшиеся 184 участка находятся в процессе оформления, полное завершение которого ожидается к началу 2026 года. Об этом сообщили в Инфоцентре ВСМ.

Компенсационные выплаты собственникам рассчитываются на основе рыночной стоимости каждого участка. Оценку проводят независимые эксперты в строгом соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Процедура выкупа земель осуществляется без судебных разбирательств и полностью соответствует конституционным нормам, гарантирующим справедливую компенсацию при изъятии собственности.

Ранее вице-губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков отмечал, что проект ВСМ окажет серьезное влияние на экономическое развитие регионов. По его расчетам, реализация проекта обеспечит суммарный прирост ВВП в размере 42,9 триллиона рублей до 2060 года, а налоговые поступления составят 12,9 триллиона рублей.

Инфраструктурный проект также создаст новые точки экономического роста вдоль всего маршрута. Планируется строительство почти четыре миллиона квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости, что стимулирует развитие малых городов и увеличит туристический поток.